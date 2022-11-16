السفير السعودي لصحيفة كورية: زيارة ولي العهد ستفتح أبواب الفرص الهائلة

كما ألقى السفير السدحان نظرة خاطفة على صناعة السياحة في السعودية، وقال إن السعودية تعمل بشكل سريع على تطوير السياحة الداخلية، وكذلك جذب الأحداث الدولية من أجل زيادة نسبة السائحين الأجانب في المملكة العربية السعودية.. وقال: "الآن لدينا أكثر من ثلاثة مواسم ترفيهية سياحية في السنة، في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، ولدينا أيضًا مهرجان ضخم، يُقام في مدينة العلا، يجمع رواد الفن والثقافة والتاريخ".