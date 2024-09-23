ضمن احتفالها باليوم الوطني.. "الدرعية" تدخل "غينيس" لأكبر عرض لأجهزة المساعد الشخصي المدعومة بالذكاء الاصطناعي

ويأتي هذا الإنجاز ضمن روزنامة من الفعاليات التي نظمتها الدرعية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين في عدد من المواقع، كحي الطريف التاريخي، ومطل البجيري، التي جذبت عشرات الآلاف من الزوار من داخل السعودية وخارجها؛ بهدف إبراز الهوية الوطنية الأصيلة، واستعراض الثقافة الثرية للمملكة العربية السعودية من عاصمتها الأولى (الدرعية).