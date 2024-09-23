ضمن احتفالها باليوم الوطني.. "الدرعية" تدخل "غينيس" لأكبر عرض لأجهزة المساعد الشخصي المدعومة بالذكاء الاصطناعي

حقَّقت الدرعية أمس رقمًا قياسيًّا عالميًّا في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لأكبر عرض لأجهزة المساعد الشخصي المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع Echo وأليكسا في عرض واحد، وموقع واحد، بالتعاون مع "أمازون"، وذلك ضمن الفعاليات المتعددة التي نظمتها الدرعية للاحتفاء باليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين.
وتشكلت فِرقة الأوركسترا الذكية من أكثر من 500 جهاز Echo، تناغمت لتعزف النشيد الوطني السعودي، وعددًا من الأغاني الوطنية.
وقد جرت مراسم التكريم في احتفالية كبرى، حضرها مسؤولو موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية في مطل البجيري بالدرعية.
وأكدت المحكِّم الرسمي المعتمد لدى غينيس للأرقام القياسية كينزي الضفراوي بهذه المناسبة تحقيق أكبر عرض للمساعدات الافتراضية باستخدام 501 جهاز، وذلك في إنجاز استثنائي، يجمع بين الابتكار التكنولوجي والإبداع.. مشيره إلى أن هذا الإنجاز لا يمثل فقط رقمًا قياسيًّا جديدًا، بل يجسد أيضًا التزام السعودية الراسخ بدمج الذكاء الاصطناعي مع الاحتفالات الثقافية.
وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، جيري إنزيريلو: "نشهد اليوم حدثًا مهمًّا، وإنجازًا مميزًا، يصل الماضي بالمستقبل، والتقنية بالتراث، ويعكس جزءًا من طموحات وقدرات الشباب والشابات السعوديين المميزين".
ويأتي هذا الإنجاز ضمن روزنامة من الفعاليات التي نظمتها الدرعية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين في عدد من المواقع، كحي الطريف التاريخي، ومطل البجيري، التي جذبت عشرات الآلاف من الزوار من داخل السعودية وخارجها؛ بهدف إبراز الهوية الوطنية الأصيلة، واستعراض الثقافة الثرية للمملكة العربية السعودية من عاصمتها الأولى (الدرعية).