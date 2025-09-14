إعادة تشكيل مستقبل تقنيات الأعمال مع الدكتور سمير خياط

كما نحرص أيضاً على تعزيز ثقافة التحسين المستمر داخل فرقنا، مما يمكّننا من نشر حلول جديدة بسرعة والتكيف مع توجهات السوق. ومن خلال الحفاظ على المرونة ونهج يضع العميل أولاً، تضمن سامسونج أن تبقى في الطليعة وتقدم حلول ذات تأثير قوي، وجاهزية أعلى للمستقبل.