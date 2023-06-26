لتكامل خدمات التنقل.. توفير 9 آلاف عربة عادية وكهربائية بالمسجد الحرام خلال موسم الحج
وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام ، (9000) عربة كهربائية وعادية لتكامل خدمات التنقل بالمسجد الحرام خلال موسم حج عام 1444هـ وسط خطط ميدانية نوعية تراعي جودة خدمات التنقل وتلبية رغبات واحتياجات القاصدين من أنحاء العالم.
وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام أحمد المقاطي، أن الإدارة حددت ثلاثة مواقع لتجمع دافعي العربات الذين يحملون تراخيص الأول في مدخل أجياد (باب الملك عبدالعزيز)، والثاني في الدور الأرضي للحرم (باب الملك فهد)، والثالث في الدور الأول بالمسعى، وأصدرت تراخيص لدافعي العربات مقسمة على ثلاث ورديات مع العديد من الخصائص؛ منها استئجار العربات خلال وجودهم وتنقلهم بالحرم وأثناء أدائهم للمناسك سواء بسائق أو بدون (دافع العربة).
وأشار إلى أن ذلك يأتي بعد استيفاء الشروط اللازمة للحصول على التصريح، ومتابعتهم ميدانياً لضمان التزامهم بالتعليمات، وضبط الأسعار على مدار الساعة بنظام الورديات وفقاً لأعلى معايير الجودة والأداء؛ ومنها أن تكون العربة اليدوية بلون أسود وتتحمل وزن (140) كيلوجرامًا، وألا يقل عرض مقعد الكرسي عن (51) سم وعمق (41) سم، ومزودة بكفرات مطاط بدون هواء حتى لا تظهر أثر على بلاط الحرم المكي الشريف.
وتضمنت الشروط والمواصفات، أن يتم وضع لوحات للمعلومات لرقم تصريح دافع العربة وبيانات الإدارة، وأن تكون مساند الأقدام قابلة للتعديل ومزودة بحزام خلفي وإسفنج أسود لحماية الأرجل من الانزلاق ومنع الإصابات.