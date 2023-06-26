لتكامل خدمات التنقل.. توفير 9 آلاف عربة عادية وكهربائية بالمسجد الحرام خلال موسم الحج

وأشار إلى أن ذلك يأتي بعد استيفاء الشروط اللازمة للحصول على التصريح، ومتابعتهم ميدانياً لضمان التزامهم بالتعليمات، وضبط الأسعار على مدار الساعة بنظام الورديات وفقاً لأعلى معايير الجودة والأداء؛ ومنها أن تكون العربة اليدوية بلون أسود وتتحمل وزن (140) كيلوجرامًا، وألا يقل عرض مقعد الكرسي عن (51) سم وعمق (41) سم، ومزودة بكفرات مطاط بدون هواء حتى لا تظهر أثر على بلاط الحرم المكي الشريف.