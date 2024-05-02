محليات

حرس الحدود بعسير يقبض على 16 مخالفًا لتهريبهم 320 كجم قات

استكمال الإجراءات وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص
حرس الحدود بعسير يقبض على 16 مخالفًا لتهريبهم 320 كجم قات

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، على "16" مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبهم "320" كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وتمّ استكمال الإجراءات النظاميّة الأولية بحقّهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الدوريات البرية لحرس الحدود
منطقة عسير

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