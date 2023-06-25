شاهد.. الأكلات الشعبية السعودية تنال استحسان برنامج ضيوف خادم الحرمين

نالت الأكلات الشعبية السعودية استحسان ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، مبدين إعجابهم بالأطباق السعودية التي تذوقوا بعضاً منها خلال استضافتهم بمكة المكرمة بإشراف ومتابعة وزارة الشؤون الإسلامية.
وتفصيلاً، تصدرت الكبسة السعودية قائمة الإعجاب من قبل عدد كبير منهم، مؤكدين أن "الكبسة السعودية" تُعد الأشهر بين الأطباق التي قدمت لهم بمختلف أنواعها.
وعبّر ضيوف خادم الحرمين الشريفين، عن شكرهم للفريق القائم على إعداد الضيافة، معتبرين أن ما تقدمه المملكة العربية السعودية من جهود جبارة ومن ضمنها تقديم الأطباق السعودية فضلاً عن حسن الاستقبال، يُعد إبرازاً للثقافة السعودية المتفردة من خلال موسم الحج وفرصة مواتية لنشرها لكافة أنحاء العالم من خلال تواجد معظم الجنسيات.