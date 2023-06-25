شاهد.. الأكلات الشعبية السعودية تنال استحسان برنامج ضيوف خادم الحرمين

وعبّر ضيوف خادم الحرمين الشريفين، عن شكرهم للفريق القائم على إعداد الضيافة، معتبرين أن ما تقدمه المملكة العربية السعودية من جهود جبارة ومن ضمنها تقديم الأطباق السعودية فضلاً عن حسن الاستقبال، يُعد إبرازاً للثقافة السعودية المتفردة من خلال موسم الحج وفرصة مواتية لنشرها لكافة أنحاء العالم من خلال تواجد معظم الجنسيات.