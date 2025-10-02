جامعة الملك سعود تعرّف ممثلي الملحقيات الخليجية ببرنامج المنح والابتعاث

شهدت جامعة الملك سعود بالرياض، الثلاثاء (30 سبتمبر 2025)، لقاءً تعريفياً ببرنامج المنح الدراسية والابتعاث، بحضور ممثلي المكاتب والملحقيات الثقافية لدول مجلس التعاون الخليجي.
ورعى اللقاء نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، الأستاذ الدكتور ناصر بن محمد الداغري، الذي أكد في كلمته حرص الجامعة على تعزيز الشراكات الأكاديمية والثقافية مع مؤسسات التعليم في دول الخليج، واستعرض أبرز البرامج المقدمة للطلاب الخليجيين.
من جانبه، قدّم مدير البرنامج الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز بن محمود عرضاً شاملاً عن خدمات البرنامج الأكاديمية والإدارية، وآليات القبول والتسجيل، إضافة إلى إحصاءات عن أعداد المبتعثين وتوزيعهم على كليات الجامعة. وأوضح أن الهدف هو تهيئة بيئة جاذبة للطلبة الخليجيين، وتسهيل فرص التعاون مع الجهات المانحة، بما يواكب احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.
وشهد اللقاء حضور ممثلي الملحقيات الثقافية لكل من: الإمارات، البحرين، سلطنة عمان، والكويت، حيث جرى بحث سبل التعاون وتبادل الرؤى لدعم الطلبة والمؤسسات التعليمية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على تزويد الملحقيات بملف متكامل عن البرنامج لرفعه إلى الجهات المختصة في دولهم، بما يعزز التكامل الخليجي، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.