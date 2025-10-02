جامعة الملك سعود تعرّف ممثلي الملحقيات الخليجية ببرنامج المنح والابتعاث

من جانبه، قدّم مدير البرنامج الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز بن محمود عرضاً شاملاً عن خدمات البرنامج الأكاديمية والإدارية، وآليات القبول والتسجيل، إضافة إلى إحصاءات عن أعداد المبتعثين وتوزيعهم على كليات الجامعة. وأوضح أن الهدف هو تهيئة بيئة جاذبة للطلبة الخليجيين، وتسهيل فرص التعاون مع الجهات المانحة، بما يواكب احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.