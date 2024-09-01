المنتخب السعودي للمعلوماتية ينهي استعداداته للمشاركة في الأولمبياد الدولي بمصر

ويُعد أولمبياد المعلوماتية من أعرق مسابقات علوم الحاسب الآلي في العالم، وهو أحد أولمبيادات العلوم الدولية الخمسة التي تنظم حول العالم سنوياً، كما أنه ثاني أكبر المسابقات العلمية بعد أولمبياد الرياضيات الدولي من حيث عدد الدول المشاركة.