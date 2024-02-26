"البديوي" يؤكد التزام دول مجلس التعاون بدعم استقرار التجارة العالمية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن مشاركة دول مجلس التعاون في أنشطة ولجان المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، يجسد التزامها في دعم استقرار التجارة العالمية، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية أثرت في اقتصاداتها.