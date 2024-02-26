"البديوي" يؤكد التزام دول مجلس التعاون بدعم استقرار التجارة العالمية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن مشاركة دول مجلس التعاون في أنشطة ولجان المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، يجسد التزامها في دعم استقرار التجارة العالمية، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية أثرت في اقتصاداتها.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية خلال فترة 26 – 29 فبراير 2024م، في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة العديد من وزراء التجارة من مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر يسلط الضوء على الدور الريادي لدول مجلس التعاون تجاه دعم واستدامة النظام التجاري العالمي، ويجدد التزامها في تحقيق مبادرات منظمة التجارة العالمية, مؤكدًا أهمية ودور هذا المحفل العالمي بصفته منصة حاسمة لتسليط الضوء على الإشكاليات التجارية الأكثر إلحاحاً، وبلورة إستراتيجيات مبتكرة لتجاوز عقبات العصر.
وشدد على ضرورة تبني منهجية متحدة لمواجهة الصعوبات التجارية على الصعيد الإقليمي والعالمي، وضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة لدفع عجلة النمو والتطور.
وأفاد بأن المؤتمر سيناقش موضوعات متعلقة بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي، ودعم مصايد الأسماك والتجارة الإلكترونية، وتيسير الاستثمار وقضايا أخرى، موضحاً أن هذه موضوعات تضطلع فيها دول المجلس بشكل مباشر، وتسعى للاستفادة من نتائج هذه الموضوعات لخدمة تجارتها وأمنها الغذائي.