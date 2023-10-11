"آركو" تحشد الدعم الإغاثي إلى أهل غزة ويدين استهداف المدنيين والمنشآت المدنية

وأمام هذا الوضع المأساوي، فإن الهيئة العامة للمنظمة تعبّر عن إدانتها لهذا العدوان السافر الذي تجاهل مبادئ القانون الدولي الإنساني، وكل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية، وتعبّر عن استنكارها لهذه الهجمات العسكرية الوحشية الشاملة، وتدعو المجتمع الدولي إلى أن يتحمل مسؤولياته وبصفة كاملة وفورية لإيقاف القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والعمل على تقديم الإغاثة العاجلة للسكان، وفتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية، وتأمين الممرات لوصول المساعدات الإغاثية، وطواقم الإغاثة إلى داخل أحياء قطاع غزة. كما تعبّر الهيئة العامة عن مساندتها الشاملة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتعزيز خدماتها الإنسانية داخل قطاع غزة وفي سائر الأراضي الفلسطينية، وتسجل شكرها لمكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر التي استجابت للوضع الإنساني، وتدعوها إلى تكثيف مساعداتها لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وممارسة دورها الإنساني طبقًا لرسالتها ومبادئها الأساسية للضغط على المجتمع الدولي لإيقاف تلك الانتهاكات، ومنع تكرارها، وتطالب مكونات الحركة الدولية لعقد اجتماع استثنائي عاجل في جنيف لهذا الغرض".