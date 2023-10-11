"آركو" تحشد الدعم الإغاثي إلى أهل غزة ويدين استهداف المدنيين والمنشآت المدنية

أكدت الهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" أن الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة خلّفت آلاف الجرحى ومئات الموتى وشرّدت الآلاف تعد حرب إبادة جماعية.
وعبّرت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم، حصلت "سبق" على نسخة منه، عن إدانتها لهذا العدوان السافر الذي تجاهل مبادئ القانون الدولي الإنساني وكل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية؛ داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وتقديم الإغاثة العاجلة للسكان وفتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية.
"استجابة للتداعيات الإنسانية الحرجة التي فرضتها حدة الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أثرت على حياة شعب قطاع بأكمله، وخلفت آلاف الجرحى ومئات الموتى، ودمرت المنشآت الخدمية الحيوية المقدمة للصحة وللطاقة وللمياه والاتصالات، مع نقص حاد في الغذاء والماء والدواء، وشردت آلاف المواطنين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، وهو ما يشكل حرب إبادة جماعية ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي، عقدت الهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر اجتماعًا استثنائيًا عاجلاً، استعرضت فيه حجم المأساة الإنسانية لسكان قطاع غزة المدنيين وحجم الدمار للبنية المدنية في القطاع التي شلت الحياة العامة.
وأمام هذا الوضع المأساوي، فإن الهيئة العامة للمنظمة تعبّر عن إدانتها لهذا العدوان السافر الذي تجاهل مبادئ القانون الدولي الإنساني، وكل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية، وتعبّر عن استنكارها لهذه الهجمات العسكرية الوحشية الشاملة، وتدعو المجتمع الدولي إلى أن يتحمل مسؤولياته وبصفة كاملة وفورية لإيقاف القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والعمل على تقديم الإغاثة العاجلة للسكان، وفتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية، وتأمين الممرات لوصول المساعدات الإغاثية، وطواقم الإغاثة إلى داخل أحياء قطاع غزة. كما تعبّر الهيئة العامة عن مساندتها الشاملة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتعزيز خدماتها الإنسانية داخل قطاع غزة وفي سائر الأراضي الفلسطينية، وتسجل شكرها لمكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر التي استجابت للوضع الإنساني، وتدعوها إلى تكثيف مساعداتها لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وممارسة دورها الإنساني طبقًا لرسالتها ومبادئها الأساسية للضغط على المجتمع الدولي لإيقاف تلك الانتهاكات، ومنع تكرارها، وتطالب مكونات الحركة الدولية لعقد اجتماع استثنائي عاجل في جنيف لهذا الغرض".