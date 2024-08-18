خريجات تخصص الصفوف الأولية: القرار الجديد يؤكد أهمية تخصصنا والاحتياج لنا خلال الفترة المقبلة

وأوضح عدد من خريجات هذا التخصص أن تخصص "الصفوف الأولية" من أهم التخصصات التي تستهدف مراحل الطفولة، منوهات إلى أنه يراعي الجوانب النفسية والسلوكية لدى الطلاب، من الأول الابتدائي حتى الثالث، وأن تخصصهن شامل دراستهن جميع المواد، سواء في الرياضيات أو علم النفس أو العلوم واللغة، واستخدام التقنية في التعليم الحديث تحت مسمى واحد "تخصص صفوف أولية".