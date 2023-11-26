"يلو" تنظم حفل تجارب قيادة لسياراتها الكهربائية الجديدة

نظمت شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" حفل تجارب لقيادة سياراتها الكهربائية الجديدة لعدد من عملائها من فئة البلاتينيوم، بعد أن أعلنت مؤخراً عن تعاقدها مع شركات سيارات لتزويد أسطولها بأحدث الطرازات من السيارات الكهربائية كأحد الخيارات المميزة التي تقدمها "يلو" لعملائها بتوفير سيارات صديقة للبيئة وأقل استهلاكاً للطاقة، وتم خلال الحفل تقديم شرح متكامل عن السيارات الكهربائية والجهود التي تقوم بها الشركة لتوفير البنية التحتية المتكاملة لتشغليها بعد أن تعاقدت مع شركة متخصصة لتنفيذ مشروع تجهيز كافة فروع "يلو" بأجهزة إعادة شحن المركبات الكهربائية، ثم قام المشاركون في الحفل بتجربة السيارات الجديدة، تحت إشراف فريق متخصص من الشركة والذي تولى الإجابة على كافة الاستفسارات وتسجيل آراء واقتراحات المشاركين.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل المحدودة "يلو" الأستاذ محمد النجران بأن حفل تجارب القيادة للسيارات الكهربائية يندرج تحت برامج الشركة في بناء علاقة مستدامة مع عملائها، والحرص المستمر على أن يكون أسطول سيارات الشركة يحتوي على كافة الخيارات من المركبات التي تلبي كافة الرغبات واحتياجات الاستخدام، وتابع النجران قائلاً: قمنا خلال الفترة الماضية بالتعاقد مع شركات سيارات لتزويد أسطولنا بسيارات كهربائية، مواكبة للتوجه الذي تسير عليه المملكة في ضوء رؤية 2030 بزيادة الاعتماد على السيارات الصديقة للبيئة، وأيضاً كاستجابة استباقية للطلب المتوقع على هذا النوع من المركبات خصوصاً في ظل توافد السياح إلى بلادنا للاستمتاع بطبيعة المملكة الرائعة وتراثها الغني وفعالياتها المثيرة، وهدفنا من خلال حفل التجارب الذي تم تنظيمه، تعريف عملائنا بهذه الخدمة الجديدة والتعرّف على انطباعاتهم وآرائهم التي بالتأكيد سوف تكون في عين الاعتبار في خططنا التطويرية بإذن الله.
يذكر أن "يلو" لديها أكثر من 90 فرعاً تغطي مدن ومطارات مختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تواجدها في الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، ولديها شراكات إستراتيجية تتيح للعملاء حجز سياراتهم عبر +140 دولة بأكثر من 3800 فرع.
وتمتد خبرتها إلى أكثر من 20 عاماً في هذا المجال، كما توفر "يلو" لعملائها مفهوماً مبتكراً وتجربة متكاملة، ليس مجرد سيارة بل خدمة تناسب احتياجات ورغبات عملائها، وتأخذ في الاعتبار كل خطوة في رحلتهم لجعلها أسهل وأسرع.