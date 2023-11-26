"يلو" تنظم حفل تجارب قيادة لسياراتها الكهربائية الجديدة

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل المحدودة "يلو" الأستاذ محمد النجران بأن حفل تجارب القيادة للسيارات الكهربائية يندرج تحت برامج الشركة في بناء علاقة مستدامة مع عملائها، والحرص المستمر على أن يكون أسطول سيارات الشركة يحتوي على كافة الخيارات من المركبات التي تلبي كافة الرغبات واحتياجات الاستخدام، وتابع النجران قائلاً: قمنا خلال الفترة الماضية بالتعاقد مع شركات سيارات لتزويد أسطولنا بسيارات كهربائية، مواكبة للتوجه الذي تسير عليه المملكة في ضوء رؤية 2030 بزيادة الاعتماد على السيارات الصديقة للبيئة، وأيضاً كاستجابة استباقية للطلب المتوقع على هذا النوع من المركبات خصوصاً في ظل توافد السياح إلى بلادنا للاستمتاع بطبيعة المملكة الرائعة وتراثها الغني وفعالياتها المثيرة، وهدفنا من خلال حفل التجارب الذي تم تنظيمه، تعريف عملائنا بهذه الخدمة الجديدة والتعرّف على انطباعاتهم وآرائهم التي بالتأكيد سوف تكون في عين الاعتبار في خططنا التطويرية بإذن الله.