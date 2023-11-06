"الصناعات العسكرية" و "المنافسة" توقعان مذكرة تعاون

وتهدف المذكرة في طياتها إلى تمكين المنافسة العادلة في قطاع الصناعات العسكرية بين الشركات العاملة والمرتبطة بها في ذات المجال مما سيرفع من جاذبية البيئة الاستثمارية في القطاع ويحقق الاستفادة القصوى من فرصهِ الواعدة.