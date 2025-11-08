البنك الدولي يشيد بجهود المملكة في التعليم وتجربة هيئة تقويم التعليم والتدريب

وأوضح التقرير أن المملكة حققت مستويات متقدمة في إتاحة التعليم للجميع، واقتربت من معدلات قيد شبه كاملة، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية تركّز على تحسين جودة التعليم، وهو ما انعكس في ارتفاع متوسط التحصيل الدراسي في اختبار القراءة الدولي (بيرلز) لطلبة الصف الرابع، بما يعادل عامًا دراسيًا كاملًا بين عامي 2016 و2021، إضافة إلى تحسن أداء الطلبة في مادتي الرياضيات والعلوم بما يعادل عامين دراسيين خلال الفترة من 2015 إلى 2023، وفق نتائج اختبار تيمز الدولي.