شاهد.. جهود رجال المرور في المنطقة المركزية بمكة لتنظيم وإدارة الحافلات

بث الحساب الرسمي لـ"سناب الداخلية" جانبًا من جهود رجال المرور في المنطقة المركزية، والأدوار التي يقومون بها من أجل تنظيم وإدارة حافلات النقل الترددي وتوجيهها عبر مسارات محددة.