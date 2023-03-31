شاهد.. جهود رجال المرور في المنطقة المركزية بمكة لتنظيم وإدارة الحافلات

بث الحساب الرسمي لـ"سناب الداخلية" جانبًا من جهود رجال المرور في المنطقة المركزية، والأدوار التي يقومون بها من أجل تنظيم وإدارة حافلات النقل الترددي وتوجيهها عبر مسارات محددة.
وقال قائد المنطقة المركزية الثالثة العقيد عمر بن عبدالحليم العبد اللطيف: قيادة شؤون المرور تعمل على تنفيذ مهامها وإنجاز خططها المرنة والذكية.
وأضاف: نستهدف استمرار التدفق المروري إلى الحرم المكي الشريف عن طريق توجيه المركبات الخاصة والتي يقودها محرمون إلى نقاط الفرز والتوجيه ومنها إلى محطات النقل الترددي والتي تنقل مباشرة إلى محطات متاخمة للحرم المكي على مدار الساعة.