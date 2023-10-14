تأكيدًا لقيادة المملكة للحقبة الخضراء.. رحلة تشويقية يوفرها جناح السعودية في "إكسبو الدوحة"

ويقدم جناح المملكة، عروضًا مرئية مستخدمًا أحدث تقنيات الشاشات التفاعلية، والحائط البياني، وأعمدة الهولوقرام، والكرات التفاعلية، ليعكس جهود المملكة في إطلاق مشاريع تحلية المياه المالحة، وبرنامج استمطار السحب، واستخدام المياه المعالجة في الزراعة، إضافة إلى أبرز الإنجازات المسهمة في الأمن الغذائي والوفرة، ومحمية نيوم، ومشاريع ومبادرات المملكة في مدينة الرياض، ويخصص جزءًا لمشروع حديقة الملك سلمان الأكبر في المنطقة، كما يستعرض مبادرات وجهود حماية الحيوانات من الانقراض، بجانب تأثير طائرات الدرونز على البيئة، وكيفية معالجة العواصف الرملية وتقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى عرض عن المحميات الملكية، ومشروع البحر الأحمر الذي يستخدم الطاقة المتجددة بشكل كامل، والتعريف ببرنامج "ريف السعودية"، الذي يهدف إلى تطوير المناطق الريفية، وجهود تأهيل الغابات، ومبادرات التشجير، والأرصاد، وبرامج الحد من الفقد والهدر، وغيرها من الجهود التي تحقق الأمن الغذائي والمائي والاستدامة البيئية.