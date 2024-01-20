"مسك" تختتم مشاركتها في "دافوس".. وتُشارك نتائج استبيانها العالمي مع القادة وصُنّاع القرار

فيما قدّم "مجلسُ الشباب" تجربةَ مجموعة من الشباب السعودي في مساحة المواطنين المؤثرين، الذين سلّطوا الضوءَ على أثر برامج ومبادرات "مسك" التي تُحفّز على التغيير بين مجتمع الشباب؛ حيث أثرى هذه المساحة ممثل شباب العشرين G20 سليم الشراري، والأستاذ المساعد في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتورة دانا السليمان، والمستشار الإداري في "Bain &company" سعود المليحي، ولاعب التجديف الأولمبي حسين علي رضا.