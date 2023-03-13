"صندوق التنمية الوطني": تجاوز التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 54 مليار ريال لعام 2022

وألقى محافظ صندوق التنمية الوطني الدكتور ستيفن جروف، كلمة خلال الملتقى سلط فيها الضوء على أهمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للاقتصاد المحلي، ووصفها بمحرك النمو الاقتصادي والعمود الذي يرتكز عليه الاقتصاد؛ مؤكدًا أن صندوق التنمية يهدف إلى تمكين نمو الأعمال على مختلف مراحل نموها، من نشأتها وحتى تصبح منشأة صغيرة أو متوسطة، ومن منشأة محلية إلى شركة عالمية رائدة.