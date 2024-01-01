"الجبير" يستعرض منجزات أمانة الشرقية في التحول الرقمي والمدن الذكية

وتم استعراض عدد من الإنجازات المتعلقة في مرحلة التكامل من النطق الرقمي من خلال التقدم في قياس التحول الرقمي ونتائج قياس التحول الرقمي الحكومي للأمانة، وما أحرزته من مراكز متقدمة على مستوى القطاعات الحكومية في قياس التحول الرقمي الحادي عشر، إضافة إلى بناء منصة رقمية مشتركة وآمنة للمنطقة، والخدمات البلدية المؤتمتة، وعدد من الخدمات والمنتجات الرقمية التي تم إطلاقها خلال هذا العام 2023، والإحصائيات المتعلقة بمؤشرات الأداء الرئيسية للأمانة، وخدمة العملاء وتحسين مؤشر رضا المستفيد، وتوفير بيئة تقنية مناسبة متقدمة لأعمال كل الإدارات في الأمانة وتطوير القدرات الرقمية، وخلق بيئة وثقافة تعزيز الابتكار من خلال التدريب والتوعية الرقمية، بالإضافة إلى جهود وكالة التحول الرقمي الذكية في معالجة التشوه.