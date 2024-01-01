"الجبير" يستعرض منجزات أمانة الشرقية في التحول الرقمي والمدن الذكية

ناقَشَ أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير اليوم، أبرز الإنجازات والرؤى المستقبلية والمستهدفات في مشاريع ومنجزات الأمانة، وما حققته في مجال التحول الرقمي، وتطبيق عدد من الأهداف؛ للوصول إلى المستهدفات في قطاع التحول الرقمي والمدن الذكية.
جاء ذلك خلال عرض التقرير السنوي للأمانة في التحول الرقمي والمدن الذكية للعام 2023، متضمنًا الإنجازات والتوجه الاستراتيجي للأمانة والمستهدفات الاستراتيجية والوضع الراهن للتنظيم الإداري، والمشاريع المستقبلية، وأبرز المستهدفات الاستراتيجية، والتقدم في مراحل التكامل من النطق الرقمي وقياس التحول الرقمي وتطبيق مفاهيم المدن الذكية بما يحقق جودة الحياة لسكان المنطقة الشرقية من خلال تطبيق عدد من الخدمات الذكية وتقنية الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى السعي لتحقيق خدمات رائدة ومدن رقمية توفر حياة مزدهرة للمستفيدين في الاعتماد على منظومة رقمية مستدامة؛ بما يسهم في تحقيق أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030.
وناقش "الجبير" عددًا من المؤشرات المتعلقة بالأداء وما حققته الأمانة من أرقام وتحسّن في الأداء للخدمات الرقمية؛ محققة عددًا من المستهدفات في 2023، وقد اطلع على مؤشرات تحسين جودة حياة السكان بالمنطقة من خلال الحلول الرقمية والخدمات البلدية الذكية والمنجزات التي تمت في المنطقة، واستعراض الوضع الراهن لمواكبة حجم الأعمال والمتطلبات المتزايدة، التي أسهمت بشكل كبير في سد الثغرات وتنفيذ المهام بطريقة مثالية انعكست على نسبة الأداء العام للأمانة.
كما اطلع على أبرز المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بمعايير هيئة الحكومة الرقمية والمخطط لها خلال الثلاث سنوات المقبلة، وهي بناء الاستراتيجية الرقمية للأمانة، وتطوير وتشغيل إدارة البنية المؤسسية، وتطوير وتشغيل إدارة مكتب البيانات، إضافة إلى تطوير وتحسين مكونات البنية الرقمية التحتية لاستمرارية الأعمال، التي حققت نِسَبًا من الإنجاز خلال هذا العام.
وتم استعراض عدد من الإنجازات المتعلقة في مرحلة التكامل من النطق الرقمي من خلال التقدم في قياس التحول الرقمي ونتائج قياس التحول الرقمي الحكومي للأمانة، وما أحرزته من مراكز متقدمة على مستوى القطاعات الحكومية في قياس التحول الرقمي الحادي عشر، إضافة إلى بناء منصة رقمية مشتركة وآمنة للمنطقة، والخدمات البلدية المؤتمتة، وعدد من الخدمات والمنتجات الرقمية التي تم إطلاقها خلال هذا العام 2023، والإحصائيات المتعلقة بمؤشرات الأداء الرئيسية للأمانة، وخدمة العملاء وتحسين مؤشر رضا المستفيد، وتوفير بيئة تقنية مناسبة متقدمة لأعمال كل الإدارات في الأمانة وتطوير القدرات الرقمية، وخلق بيئة وثقافة تعزيز الابتكار من خلال التدريب والتوعية الرقمية، بالإضافة إلى جهود وكالة التحول الرقمي الذكية في معالجة التشوه.
يُذكر أن أمانة المنطقة الشرقية حصدت المركز الثاني على مستوى القطاع البلدي من بين (١٧) جهة، في مرحلة التكامل بنتائج قياس التحول الرقمي الحادي عشر للعام 2023 الصادرة من هيئة الحكومة الرقمية بنسبة 89.61 والمركز الثاني والعشرين على مستوى القطاعات الحكومية.