"شمس منتصف الليل".. ظاهرة طبيعية تبرزها "فلكيّة جدة" وتحدّد متى تحدث وأين؟

وأشار إلى أن بين هذه المواقع، هناك تفاوت في الوقت، فالقاطنون في (ترومسو)؛ أكبر مدينة في شمال النرويج، يعيشون هذه الظاهرة لمدة شهرين تقريباً كل عام خلال الفترة من 20 مايو إلى 22 يوليو، في حين في منطقة (رأس الشمال) في أقصى شمال النرويج تظهر شمس منتصف الليل لبضعة أسابيع أخرى، تقريباً من 14 مايو إلى 29 يوليو.