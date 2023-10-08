بين السكر والتنحيف.."الخضيري": احرص على هذا الإجراء عند تناول "أوزمبيك"

وكان "الخضيري"؛ قد أشار في تغريدة سابقة، إلى أن الكلام عن إبر "أوزمبيك، مونجارو، فيكتوزا، ساكسيندا.. إلخ" يطول، والنقاش العلمي لا يتوقف، ويتم تحديث الأعراض الجانبية كل فترة، وهي علاج ناجح للسكري، ومريض السكري يأخذها مثل بقية الأدوية (ولا خلاف على ذلك)".