القيادة تهنئ رئيس سلوفاكيا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة مماثلة، عبّر فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.