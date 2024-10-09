القبض على مواطنَيْن بالجوف لترويجهما الإمفيتامين والحشيش وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداوُل الطبي

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنَيْن بمنطقة الجوف؛ لترويجهما مادتَيْ الإمفيتامين والحشيش المخدرتَيْن، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداوُل الطبي.
وقد جرى إيقاف الجانيَيْن، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية للإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وستُعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.