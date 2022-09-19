رئيس مجلس الشورى يلتقي نظيره العماني في مسقط

التقى رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مقر إقامته في العاصمة مسقط رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان الشيخ خالد بن هلال المعولي.
وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لاسيما العلاقات البرلمانية بين المجلسين، وبحث سبل تعزيزها على جميع المستويات وفي مختلف الأصعدة.
كما بحث الجانبان عددًا من الموضوعات المتعلقة بالاجتماع الدوري السادس عشر لرؤساء مجلس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي.
حضر اللقاء الأمين العام لمجلس الشورى عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية محمد بن داخل المطيري، وعضو المجلس عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الدكتور إبراهيم النحاس، وعضو المجلس عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الدكتور طارق الشمري، وعضو المجلس الدكتور حسن آل مصلوم، وعددٌ من المسؤولين في المجلسين.