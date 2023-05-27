أحدث أقمار "عرب سات" "بدر-8".. خدمات للبث التلفزيوني وحلول متطورة

أعلنت شركة "عرب سات"، الرائدة عالمياً في مجال الأقمار الاصطناعية، اليوم السبت، إطلاق القمر الاصطناعي "بدر-8" من ولاية فلوريدا الأمريكية.
وتمّ إطلاق القمر الصناعي إلى الفضاء بعد تأجيل لمدة 4 أيام بسبب سوء الطقس في ولاية فلوريدا؛ ليقدّم مجموعة واسعة من الخدمات للبث التلفزيوني وفي مجالات الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية وتبادل المعلومات.
ومن المنتظر أن يُسهم القمر الجديد في تعزيز قدرات وإمكانات "عرب سات"؛ لتقديم حلول حديثة ومتطورة تلبي احتياجات وتطلعات العملاء.
وأكّد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية في "عرب سات" الدكتور بدر السويدان، أنه تم إطلاق القمر الاصطناعي عرب سات "بدر-8" الذي سيُسهم في تعزيز القدرات وإمكاناتها لتقديم حلول حديثة.
ويعد القمر الجديد "بدرـ 8" أول أقمار الجيل السابع في منطقة الشرق الأوسط، وسيقدّم مجموعة واسعة من خدمات البث التلفزيوني والاتصالات، ويتضمن تقنية جديدة خاصة بالاتصالات الضوئية.
يُذكر أنه تمّ إطلاق القمر الاصطناعي إلى الفضاء بعد تأجيل لمدة 4 أيام بسبب سوء الطقس في ولاية فلوريدا.