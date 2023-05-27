أحدث أقمار "عرب سات" "بدر-8".. خدمات للبث التلفزيوني وحلول متطورة

وأكّد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية في "عرب سات" الدكتور بدر السويدان، أنه تم إطلاق القمر الاصطناعي عرب سات "بدر-8" الذي سيُسهم في تعزيز القدرات وإمكاناتها لتقديم حلول حديثة.