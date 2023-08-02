زاد من تألقه وتميزه.. "مهرجان ولي العهد للهجن" يجمع 12 دولةً من 4 قارات

كما يشارك في المهرجان العديد من أبرز الشعارات والمضمرين في ميادين الهجن ضمن منطقتي الخليج والعالم العربي؛ منهم: الشحانية من قطر، وهجن الرئاسة والعاصفة من الإمارات، والبشاير من عمان، وناصر بن حمد والطايلات من البحرين، وغيرها.