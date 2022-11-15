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القيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده

تمنت الصحة والسعادة له وللشعب الصديق التقدم
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
واس
واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى يوم الملك لبلاده.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى يوم الملك لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

الملك سلمان بن عبدالعزيز
الأمير محمد بن سلمان
الملك فيليب

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