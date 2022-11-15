القيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى يوم الملك لبلاده.