"الأرصاد" يُنبّه 10 مناطق: أمطار متوسطة وغزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والرياض والجوف وعسير وجازان والباحة والقصيم وحائل والقصيم والشرقية والشمالية).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول، وشبه انعدام في الرؤية، وصواعق رعدية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وشبه انعدام في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء وعرعر. وتشهد أمطارًا متوسطة على طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة حائل أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وشبه انعدام في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق والشنان وبقعاء وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وشبه انعدام في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وشبه انعدام في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة. وتشهد أمطارًا متوسطة على شرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وشبه انعدام في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والافلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح ومرات وضرما، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة القصيم أيضًا أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وشبه انعدام في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أغلب محافظات المنطقة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وشبه انعدام في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة تربة ورنية. وتشهد أمطارًا متوسطة على الخرمة والمويه وأضم وميسان والطائف والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا غزيرة ومتوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وشبه انعدام في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أغلب محافظات المنطقة، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الباحة أيضًا أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وشبه انعدام في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وشبه انعدام في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. وتشهد أمطارًا متوسطة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.