"الأرصاد" يُنبّه 10 مناطق: أمطار متوسطة وغزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة

وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول، وشبه انعدام في الرؤية، وصواعق رعدية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.