"الربيعة": لتوسيع القدرات البشرية.. علينا استشراف ما هو أبعد من الأفكار التقليدية

وقال "الربيعة": في سعينا إلى توسيع القدرات البشرية، علينا أن ننظر إلى ما هو أبعد من الأفكار التقليدية حول هذا الموضوع ونطرح على أنفسنا بعض الأسئلة الجريئة، مثل ماذا لو تمكنت الجهود الإنسانية من تجاوز تلبية الاحتياجات الأساسية وتمكنت بدلاً عن ذلك من تقديم خطوات عملية نحو بناء قدرات المجتمعات وتحسين سبل العيش، وماذا لو كانت الجهود الإنسانية من خلال التعاون العالمي قادرة على حل الصراعات، أو حتى منعها، وماذا لو تمكنت تلك الجهود من التركيز بقوة أكبر على منح الأمل الحقيقي، وتحقيق الاستقرار، وضمان مستقبل أكثر إشراقاً للنازحين واللاجئين، وماذا لو تمكنت الجهود الإنسانية من التركيز بشكل أكبر على صحة الأطفال وحمايتهم وتعليمهم، وماذا لو تمكنت الجهود الإنسانية التعاونية من توفير فرص حقيقية للمجتمعات الضعيفة من خلال توفير برامج تدريبية وبرامج بناء القدرات والدعم الفني لضمان مستقبل أفضل لهم، وأيضا ماذا لو تضمنت الجهود الإنسانية التعاون مع الجامعات والباحثين والصناعات لتقديم حلول وأمل حقيقي للمجتمعات الهشة والمتعثرة.