نائب رئيس غرفة جازان: هدفنا مضاعفة حجم الاستثمار المحلي والأجنبي بالمنطقة

وعن دعم الرياديين قال السهلي: إن الغرفة تعمل من خلال مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بالغرفة على إعداد وتنفيذ ودعم البرامج والمشاريع ونشر ثقافة العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية، وذلك بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية حيث قدم البنك تمويله لـ74 مشروعا في منطقة جازان، بقيمة قدرت بـ20940000 ريال.