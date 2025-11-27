"سار" تستعرض تجربتها في ترسيخ ثقافة السلامة بمؤتمر دولي في هونغ كونغ

في إطار حضورها الدولي المتنامي، عزّزت الخطوط الحديدية السعودية "سار" مكانتها العالمية في مجال السلامة التشغيلية، بمشاركتها في المؤتمر الدولي لسلامة السكك الحديدية (IRSC 2025)، المنعقد في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر 2025، بمشاركة نخبة من القادة والخبراء في صناعة النقل السككي.
وقدّمت "سار" خلال المؤتمر ورقة عمل متخصصة بعنوان: "ما وراء الامتثال: ترسيخ السلامة كثقافة مؤسسية عبر الحوكمة والذكاء والضمان التنبؤي"، استعرضت فيها تجربتها التحولية في إعادة تعريف السلامة من التزام تنظيمي إلى نهج مؤسسي راسخ ينعكس في تفاصيل القرار اليومي ويعزز الأداء والاستدامة.
وتُعد هذه المشاركة امتدادًا لحضور "سار" المتميز في مؤتمر RISSB 2025 الذي أُقيم في مدينة سيدني الأسترالية في مايو الماضي، حيث قدمت الورقة ذاتها التي لاقت صدى واسعًا، وسلطت الضوء على دمج السلامة ضمن الخطط الإستراتيجية، وتعزيز ثقافة التمكين لدى الموظفين، إلى جانب الاستثمار في التحسين المستند إلى البيانات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.
من جانبه، أوضح المهندس فهد المسيطير، مدير عام حكومة والتزام وسلامة الخطوط الحديدية في "سار"، أن المشاركة الحالية تأتي استمرارًا لنجاح مشاركة الشركة السابقة في سيدني، مؤكدًا أن "سار" تواصل تقديم رؤيتها التطويرية في مجال السلامة من خلال دمج الحوكمة بالذكاء والتحليل التنبؤي، بما يحقق كفاءة الأداء ويعزز موقع المملكة الريادي في قطاع النقل السككي.
وأكدت "سار" أن مشاركتها في مؤتمر IRSC 2025 تُعد محطة محورية لإبراز ريادتها أمام المجتمع الدولي وصنّاع القرار، وتعكس التزامها بدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتطلعات "رؤية المملكة 2030" نحو نقل أكثر أمانًا وكفاءة واستدامة، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.