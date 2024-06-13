للتيسير على ضيوف الرحمن.. كشافة وجوالة "خيرية صعوبات التعلم" تشارك بموسم الحج

وهنّأ "آل عثمان" الكشافين والجوالة والقادة، وكل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والقطاع الثالث على مشاركتهم الفاعلة، والعمل على راحة الحجاج، وفقهم الله تعالى لكل خير، وبارك في جهودهم لخدمة الإسلام والمسلمين والمسلمات، وحفظ الله تعالى البلاد والعباد من كل سوء ومكروه؛ داعيا الله تعالى أن يحفظ جميع الحجاج، وأن يعودوا إلى أوطانهم وأهليهم سالمين غانمين، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال والطاعات.