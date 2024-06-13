للتيسير على ضيوف الرحمن.. كشافة وجوالة "خيرية صعوبات التعلم" تشارك بموسم الحج

شارك فريق من الكشافة والجوالة في الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم في خدمة ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام.
وجاءت مشاركة أبناء الجمعية بناء على التعاون مع جميع قطاعات الدولة، واستمرارية وتطوير الدعم لخدمة الدين، والوطن، والمواطن، والمقيم، في جميع الخدمات المجانية لحجاج بيت الله الحرام، في ظل رعاية كريمة لحكومتنا الرشيدة، وبناءً على توجيهات وتعليمات الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز- مستشار خادم الحرمين الشريفين، الرئيس الفخري للجمعية.
وشارك فريق من الكشافة والجوالة مع القائد الكشفي بدر الفريدي، وعبدالله بهكلي، وبمتابعة من عبدالعزيز عبدالله الجريد الأمين العام للجمعية، وأحمد القحطاني، رئيس النشاط الكشفي بالجمعية، في خدمة الحجاج؛ ابتغاء رضا رب العالمين.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان، تحرص حكومتنا الرشيدة على تقديم أفضل الخدمات المجانية، والعناية المتكاملة والفعالة لخدمة ضيوف الرحمن، وبذل كل السبل والوسائل والطرق المختلفة، وسبل الراحة والأمن والأمان والسلامة للحجاج والمعتمرين.
وأردف "آل عثمان" أن المشاركة في أعمال الحج ترسخ مبادئ أساسية وقيمًا سامية في أعماق قلوب الجميع، وهو فرصة عظيمة تتجدد كل عام؛ ليتزايد شعورنا بالانتماء والحب لمجتمع شامخ مجيد، كله ترابط وتلاحم بين القيادة الرشيدة -رعاها الله تعالى- والشعب السعودي الكريم؛ من أجل الوصول إلى نهضة تنموية عملاقة في شتى المجالات والأصعدة، بتطبيق رؤية ثاقبة، وطموح يعانق عنان السماء، بطرق احترافية وعلمية وعملية لتنمية مستدامة، وحياة كريمة لجميع أفراد المجتمع السعودي والعالم أجمع.
وهنّأ "آل عثمان" الكشافين والجوالة والقادة، وكل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والقطاع الثالث على مشاركتهم الفاعلة، والعمل على راحة الحجاج، وفقهم الله تعالى لكل خير، وبارك في جهودهم لخدمة الإسلام والمسلمين والمسلمات، وحفظ الله تعالى البلاد والعباد من كل سوء ومكروه؛ داعيا الله تعالى أن يحفظ جميع الحجاج، وأن يعودوا إلى أوطانهم وأهليهم سالمين غانمين، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال والطاعات.