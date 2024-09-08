"لاني مقيد ولا مفكوك".. الإشارة المجنونة "تخلط الألوان" وتُربِك السير بالمجاردة

"لاني مقيد ولا مفكوك" بهذه العبارة الشعبية عبّر عدد من أهالي محافظة المجاردة عن حالهم مع الإشارة التي فاجأتهم بالألوان الثلاثة معًا منذ مساء أمس وحتى الآن؛ الأمر الذي تسببت في إرباك حركة السير بين مرتادي الطريق والمتجهين لمدارسهم وأعمالهم وقضاء حوائجهم؛ لا سيما وهي تقع في الموقع الحيوي ذي الكثافة المرورية الأعلى في المحافظة.
ومع أنها هي الإشارة الوحيدة بالمحافظة، فقد سَبَق هذا العطل العديدُ من الأعطال الأخرى في فترات مختلفة استمرت في بعضها لعدة أشهر متصلة.
ورصدت "سبق" اليوم الإشارةَ المرورية التي تجمع بين "الأصفر والأحمر والأخضر"؛ مما نتج عنه حالة من الربكة بين قائدي المركبات والحافلات، وسط مطالبات بسرعة إصلاحها؛ لضمان انسياب الحركة المرورية، وعدم حصول حوادث لا قدر الله.