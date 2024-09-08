"لاني مقيد ولا مفكوك".. الإشارة المجنونة "تخلط الألوان" وتُربِك السير بالمجاردة

"لاني مقيد ولا مفكوك" بهذه العبارة الشعبية عبّر عدد من أهالي محافظة المجاردة عن حالهم مع الإشارة التي فاجأتهم بالألوان الثلاثة معًا منذ مساء أمس وحتى الآن؛ الأمر الذي تسببت في إرباك حركة السير بين مرتادي الطريق والمتجهين لمدارسهم وأعمالهم وقضاء حوائجهم؛ لا سيما وهي تقع في الموقع الحيوي ذي الكثافة المرورية الأعلى في المحافظة.