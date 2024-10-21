بـ42 مركزًا بالمنطقة ومحافظاتها.. "أمير الباحة" يرعى انطلاق "قافلة التنمية الرقمية المتنقلة"

وأشار إلى أن جامعة الباحة تشارك من خلال المركز الطبي الجامعي بتقديم الاستشارات الدوائية والطبية، وتجمع الباحة الصحي من خلال عربة عيادات متنقلة، والأحوال المدنية من خلال الوحدة المتنقلة لخدمات السجل المدني، وإصدار بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية (الزواج، الطلاق، الوفاة، الولادة).