بـ42 مركزًا بالمنطقة ومحافظاتها.. "أمير الباحة" يرعى انطلاق "قافلة التنمية الرقمية المتنقلة"

برعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، انطلقت أمس أعمال قافلة التنمية الرقمية المتنقلة في 42 مركزًا في المنطقة ومحافظاتها.
وبدأت القافلة أول محطاتها في مركز الفرعة بني سار في مدينة الباحة، وتقدم خدماتها للمستفيدين خلال الفترة المسائية من 4:00 عصرًا إلى 7:00 مساءً لمدة يومين.
وأوضح مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة المشرف العام على القافلة شايق بن محمد آل شايق، أن القافلة تقدم خدمات وزارة الموارد البشرية المتضمنة إصدار مشهد ضماني، ونظام الضمان الاجتماعي المطور، والإعانة المالية، وتأسيس الجمعيات التعاونية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف "آل شايق" أن جمعية تعاطف الخيرية تقدم خدمات صحية للمستفيدين تشمل خدمة الكشف المبكر عن أمراض العيون الشائعة بوحدة الإبصار، كما تقدم تعريفًا بخدمات وبرامج الجمعية؛ فيما تقدم وكالة شؤون الإسكان بأمانة الباحة التعريف بآلية التقديم في برنامج سكني، ويقدم بنك التنمية الاجتماعي خدمات مالية كالقروض الاجتماعية والمشاريع الناشئة والمتوسطة؛ فيما يعرف صندوق هدف آلية التسجيل على برنامج جدارات.
وأشار إلى أن جامعة الباحة تشارك من خلال المركز الطبي الجامعي بتقديم الاستشارات الدوائية والطبية، وتجمع الباحة الصحي من خلال عربة عيادات متنقلة، والأحوال المدنية من خلال الوحدة المتنقلة لخدمات السجل المدني، وإصدار بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية (الزواج، الطلاق، الوفاة، الولادة).
ويقدم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة التعريف ببرامج الدعم المقدمة مثل برنامج ريف وبرنامج العضوية، وشرح آلية التقديم بشكل يسهل على المواطن الاستفادة من منصات الوزارة الإلكترونية مثل "نما وريف".
ويعرف صندوق التنمية الزراعية المراجعين للقافلة، بآلية التقديم على القروض الزراعية، وتقدم الجوازات إصدار وتجديد وتفعيل جواز السفر السعودي، وطباعة هوية مقيم، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تعنى بالمواطنين والمقيمين.
وتهدف هذه المبادرة إلى الوصول للمستفيدين في مقر إقامتهم، وتقديم خدمة أفضل خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة ومن لا يستطيعون الحضور للمقار الرسمية وغير القادرين على الاستفادة من الخدمات، إلى جانب اطلاع العملاء على الخدمات والتسهيلات المستحدثة على أنظمة الوزارات، والجهات الحكومية، وتقديم ورش توعوية وتثقيفية لهم.