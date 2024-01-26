الأمير خالد بن سلطان: استضافة المملكة "فورمولا إي – الدرعية" تُجسِّد كونها وجهة عالمية مفضلة

من جهته، أكد ألبرتو لوغو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لبطولات العالم للفورمولا إي، نجاح السعودية بشكل متميز في استضافة هذه البطولة في مواسم متتالية، وصولاً لهذا الموسم 2024، مؤكدًا أن الدعم الكبير والشغف بهذه الرياضة أسهما في جعله حدثًا منتظرًا كل عام، من خلال مساعدة الشركاء كافة في القيام بأدوارهم كما يجب، وتحقيق الأهداف الرياضية السامية من خلال الإسهام في تعزيز الاستدامة البيئية، وإلهام الشباب، والإسهام في تطوير رياضة المحركات في السعودية، جنبًا إلى جنب مع وزارة الرياضة في السعودية، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.