الأمير خالد بن سلطان: استضافة المملكة "فورمولا إي – الدرعية" تُجسِّد كونها وجهة عالمية مفضلة

أبدى الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، اعتزازه الكبير باستضافة السعودية "فورمولا إي" للمرة السادسة على التوالي؛ وهو ما يجسد كونها وجهة رياضية مفضلة لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية في مختلف الألعاب، منها رياضة المحركات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بسباق فورمولا إي-الدرعية، ضمن الجولتَين الثانية والثالثة من الموسم العاشر لبطولة العالم إي بي بي للفورمولا 2024، الذي تستضيفه السعودية اليوم وغدًا على حلبة الدرعية التاريخية.
وأكد أننا بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وبمتابعة وزير الرياضة، نواصل رحلتنا باستقبال هذه البطولة العالمية المتميزة للعام السادس على التوالي، بالتنسيق والتعاون المثمر والمستمر بين مختلف الجهات ذات العلاقة.
وقال: "يسعدنا إقامة منافسات هذا الحدث المميز لكل محبي رياضة المحركات بشكل عام، والفورمولا إي بشكل خاص. ونحن على موعد مع جولتين رائعتين بوجود فِرق عالمية ونجوم كبار في هذه الرياضة، سيتنافسون فيما بينهم في قلب الدرعية بما تحمله من مكانة تاريخية وتراثية عريقة على مستوى العالم".
وأكد الأمير خالد بن سلطان استمرار المساعي نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال الإسهام في تعزيز الاستدامة في مجالات التكنولوجيا الصديقة للبيئة، والتنقل الكهربائي، والوقود المستدام.. مشددًا في الوقت ذاته على التطور الكبير الذي شهدته رياضات المحركات في السعودية، والنقلة النوعية الكبيرة لها خلال السنوات القليلة الماضية.
من جهته، أكد ألبرتو لوغو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لبطولات العالم للفورمولا إي، نجاح السعودية بشكل متميز في استضافة هذه البطولة في مواسم متتالية، وصولاً لهذا الموسم 2024، مؤكدًا أن الدعم الكبير والشغف بهذه الرياضة أسهما في جعله حدثًا منتظرًا كل عام، من خلال مساعدة الشركاء كافة في القيام بأدوارهم كما يجب، وتحقيق الأهداف الرياضية السامية من خلال الإسهام في تعزيز الاستدامة البيئية، وإلهام الشباب، والإسهام في تطوير رياضة المحركات في السعودية، جنبًا إلى جنب مع وزارة الرياضة في السعودية، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
من جانبه، عبَّر كارلو بوتاجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة CBX، عن فخره بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، من خلال تنظيم إقامة جولات سباق الفورمولا إي خلال السنوات الماضية، معربًا عن امتنانه للثقة التي تم منحهم إياها، والتعاون المثمر الذي جعل من الجولات التي تستضيفها السعودية حدثًا مهمًّا على جدول فعاليات البطولة؛ بما تحمله من أنشطة رياضية وثقافية وترفيهيه متميزة للحضور كافة من مختلف أنحاء العالم.