في معرض "منتدى العمرة".. أنامل محترفة تنسج خيوط كسوة الكعبة المشرفة

وأوضح أن كسوة الكعبة تحتوي على 52 قطعة مذهبة يتم نسجها بواسطة 670 كيلوجرامًا من الحرير الطبيعي وتتزين بأكثر من 120 كيلوجرامًا من الذهب ونحو 100 كيلوجرام من الفضة، فيما يستغرق إنتاج الكسوة 10 أشهر، تطرّز خلالها الكسوة بآيات قرآنية وزخارف إسلامية، ويستبدل ثوب الكعبة المشرفة كل عام بثوب جديد في أول يوم من شهر محرم، وتتراوح تكلفة كسوة الكعبة المشرفة بين 20 إلى 25 مليون ريال، وتقدّم بصفتها إهداء من خادم الحرمين الشريفين للمسجد الحرام.