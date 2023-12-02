مجموعة الدكتور سليمان الحبيب توقع اتفاقية تعاون مع كلية لندن للأعمال " UCL GBSH"

الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، تعتبر التعليم التدريب جزءا لا يتجزأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، وفي هذا السياق ترتبط باتفاقية تعاون مع جامعة جورج واشنطن الأمريكية George Washington University، تهدف إلى تطوير أداء الممارسين الصحيين ورفع مستوى كفاءتهم ، كما أنها وقعت اتفاقيات تعاون مماثلة مع الكلية الملكية الايرلندية للأطباء royal college of physicians of irland لتنظيم امتحانات زمالتها، بالإضافة إلى جامعات كندية كويسترن أونتاريو، وكالجاري، وكوين، وتورنتو، وأوتاوا، وجامعات أخرى إقليمية ومحلية، وذلك في إطار جهود المجموعة في تطوير أداء الممارسين الصحيين ورفع مستوى كفاءتهم، وخلق فرص عالية للكادر الطبي في مجال التعليم والتدريب، وذلك تماشيًا مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.