كيف أعادت "سهل للمحاماة" تعريف الخدمات القانونية؟

وبفضل هذا النموذج المتكامل الذي يجمع بين التقنية والجودة والاحترافية، حصلت سهل للمحاماة على العديد من الاعتمادات العالمية والجوائز الدولية التي تعكس مستوى خدماتها وريادتها في القطاع القانوني، من أبرزها:

● جائزة The Lawyers Global – تصنيف Outstanding 2023: المرتبة الثانية بالسعودية والخامسة بغرب آسيا.

● القائمة القصيرة لجوائز The Lawyers Global 2025: ضمن أفضل مكتب محاماة في السعودية.

● سهل للمحاماة – المركز الأوّل على ‎HG.org‎ للعام الثالث على التوالي (2023-2025): تصنيف أفضل مكتب محاماة سعودي استنادًا إلى جودة الأداء التجاري والتحكيمي والمعايير المهنية.

● الإدراج في دليل Legal 500 EMEA: ضمن أفضل مكاتب المحاماة في السعودية.

● إدراج ضمن أفضل 10 مكاتب أعمال في Lawzana 2025: تقدير للتميز في تقديم الاستشارات والتحكيم للشركات.

● اعتماد منصة «قوى» لمراجعة لوائح العمل: كمستشار قانوني مؤهل لمراجعة واعتماد لوائح تنظيم العمل.

● اعتماد SAIP لحماية الملكية الفكرية: مكتب وكلاء معتمد لتسجيل العلامات التجارية والبراءات.