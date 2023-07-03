"البيئة" تنفّذ أكثر من 24 ألف جولة رقابية على أسواق النفع العام والمسالخ خلال 3 أيام

وكشف حساب الوزارة على تويتر، عن أن أبرز المخالفات تمثل في عدم وجود شهادات صحية للعاملين أو انتهائها، وممارسة نشاط البيع والشراء لعدد من الباعة الجائلين والعمالة المخالفين دون ترخيص، ورصد عدد من مواقع الذبح العشوائي، وعرض وبيع أضاحٍ مريضة أو هزيلة في أسواق النفع العام.