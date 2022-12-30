الهلال الأحمر يرفع مستوى التأهب والجاهزية في الحرم المكي الشريف

وذكر المدير العام لفرع هيئة الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور مصطفي بن جميل بلجون، أن عدد الفِرق الإسعافية العاملة في الحرم المكي الشريف وصل إلى 16 فرقة إسعافية وتطوعية، بواقع 68 فني إسعاف، و720 ساعة تطوعية، منتشرين في الحرم المكي الشريف. وقد تمت تغطية الأبواب كافة التي يتم من خلالها الدخول للحرم والمسعى، إضافة إلى التوسعة ومصليات النساء، إلى جانب ٤ مراكز إسعافية تعمل بشكل دائم في الحرم المكي الشريف.