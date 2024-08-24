"تنظيم الإعلام": 4 شروط يجب توافرها بالمعلنين طالبي إصدار ترخيص "موثوق"

وأضافت "الهيئة" أن هناك 4 شروط على المعلن يستوجبها "إصدار ترخيص موثوق"؛ أبرزها: أهلية مقدّم الطلب، وألا يقل عمر المتقدم بطلب الترخيص عن 18 عاماً، وألا يكون قد صدر بحقه قرارٌ نهائي من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أو من لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموح.