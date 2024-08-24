"تنظيم الإعلام": 4 شروط يجب توافرها بالمعلنين طالبي إصدار ترخيص "موثوق"

أوضحت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، الشروط الواجبة للمعلنين طالبي ترخيص "موثوق" التي من أبرزها ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻪ.
وأضافت "الهيئة" أن هناك 4 شروط على المعلن يستوجبها "إصدار ترخيص موثوق"؛ أبرزها: أهلية مقدّم الطلب، وألا يقل عمر المتقدم بطلب الترخيص عن 18 عاماً، وألا يكون قد صدر بحقه قرارٌ نهائي من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أو من لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموح.
وتشمل الشروط أيضاً، أن يكون المحتوى المنشور عبر حسابات المتقدّم بالطلب خالياً من كل ما يشكّل مخالفة لضوابط محتوى الوسائط خلال الأشهر الستة السابقة لتقديم الطلب.
ولفتت إلى أن التقديم على طلب الترخيص من خلال: mawthooq.gmar.gov.sa
وتعد "موثوق" خدمة تُتيح تسجيل الأفراد لترخيص تقديم الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعتبر إلزامياً لمزاولة الإعلانات للأفراد.