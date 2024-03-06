"الصحة" تدشن خدمة المرشد الصحي الافتراضي.. للكشف المبكر عن الأمراض

دشّن نائب وزير الصحة المهندس عبدالعزيز الرميح، اليوم، في جناح الوزارة المقام بمعرض "ليب" خدمة المرشد الصحي الافتراضي، مع تخريج الدفعة الأولى من الحلول المحتضنة SandBox، في إطار جهود وزارة الصحة الهادفة لتسهيل الوصول للخدمات الصحية وتطويرها، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي للوصول لمجتمع حيوي ونظام صحي شامل وفعال ومتكامل، يقوم على صحة الفرد والمجتمع، وفق رؤية المملكة 2030.