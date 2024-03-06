"الصحة" تدشن خدمة المرشد الصحي الافتراضي.. للكشف المبكر عن الأمراض

دشّن نائب وزير الصحة المهندس عبدالعزيز الرميح، اليوم، في جناح الوزارة المقام بمعرض "ليب" خدمة المرشد الصحي الافتراضي، مع تخريج الدفعة الأولى من الحلول المحتضنة SandBox، في إطار جهود وزارة الصحة الهادفة لتسهيل الوصول للخدمات الصحية وتطويرها، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي للوصول لمجتمع حيوي ونظام صحي شامل وفعال ومتكامل، يقوم على صحة الفرد والمجتمع، وفق رؤية المملكة 2030.
وتهدف خدمة المرشد الصحي الافتراضي إلى التصدي للمخاطر الصحية ورفع الوعي الصحي وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الأمراض وعوامل الخطورة المؤدية لها، لتسهم في زيادة متوسط العمر المتوقع وتحسين جودة الحياة، عبر جمع البيانات، ليقوم مختصون تابعون لمستشفى صحة الافتراضي بتقديم المشورة لتبني نمط حياة صحي.
وتضمنت أجندة حفل الوزارة رعاية نائب وزير الصحة لتخريج 16 شركة تمثل الدفعة الأولى من الحلول المحتضنة لمستشفى صحة الافتراضي، حيث تهدف البيئة الحاضنة في المستشفى الافتراضي إلى دعم الحلول الرقمية الصحية لتعزيز فرص نجاحها من خلال تقديم الخدمات الاستشارية واللوجستية، بالإضافة إلى التدريب والتوجيه والتحفيز، عبر توفير بيئة تجريبية معززة للابتكار والتجربة.
يُذكر أن حفل التدشين والتخريج جاء ضمن جناح "الصحة" في ليب، الذي يشهد توافدًا متزايدًا من زوار المعرض للاطلاع على أحدث التقنيات الصحية التي تقدمها الوزارة للمواطنين والمقيمين في المملكة، للإسهام في تعزيز صحة أفراد المجتمع ورفع وقايتهم وإرشادهم لاتباع نمط حياة صحي.