"الحجرف" يؤكّد رسوخ مسيرة مجلس التعاون كركيزة للأمن ورائد للتنمية

جاء ذلك خلال مشاركته في انعقاد الاجتماع الأول من الدورة الـ26، للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، في العاصمة العمانية مسقط، بمشاركة وزير الخارجية بسلطنة عمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، رئيس الدورة الخامسة والعشرين للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى، رئيس الاجتماع، أحمد بن عبد العزيز الحقباني، ورئيس الدورة السادسة والعشرين للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى الدكتور علي بن أحمد العيسائي.