اتفاقية تعاون بين "منشآت" و"واعد" لدعم وتطوير الشركات الناشئة

يُذكر أن "منشآت" تعمل على تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمها ورعايتها وفقا لأفضل الممارسات؛ لرفع إنتاجية تلك المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، في حين جاءت هذه الاتفاقية مع "واعد" استكمالاً لدور المركز واهتمامه في بث روح ريادة الأعمال في سوق العمل السعودي، وتمكينه وتحقيق التنوع الاقتصادي في المملكة، وكذلك توفير عدة برامج منها الاستثمار برأس المال الجريء، وخدمات حاضنات الأعمال للشركات الناشئة التي تسهم في إحداث تطوير جوهري في القطاعات الواعدة.