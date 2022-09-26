"التجارة": 9 ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية

3- التزام المنشآت بالعروض والتخفيضات الحقيقية المرخَّص لها، وعدم التحايل أو التضليل أو التلاعب في الأسعار؛ حتى لا تكون عرضة للعقوبات الواردة في نظام مكافحة الغش التجاري.