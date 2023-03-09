شاهد.. لوحات طبيعية ومناظر جمالية ساحرة تبهر المتنزهين في روضة "قاع ثرمداء"

شكَّلت النباتات البرية التي تحفها الرمال الذهبية لوحة طبيعية في مناظر جمالية ساحرة في "روضة القاع" بثرمداء، والتي أبهرت المتنزهين ومحبي البر؛ إذ رسمت أجواؤها لوحة فنية طبيعية بعد أن كست النباتات البرية مساحات شاسعة من الروضة، وسط اهتمام من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بحمايتها من الرعي ودخول المركبات.