"المسند": متوسط طول الشهر القمري 29 يوماً و12 ساعة و44 دقيقة وثانيتان

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ أن متوسط طول الشهر القمري 29 يوماً و12 ساعة و44 دقيقة وثانيتان.
وقال "المسند": القمر إذا نزل في منزلة من منازل القمر ـ على سبيل المثال ـ منزلة الثريا يعود لينزل فيها مرة أخرى بعد 27.3 يوماً، وهذا طول الشهر القمري النجمي.
وأضاف: للهلال أشكال هي: مستوي عندما يكون على هيئة حرف النون، ومنحرف عندما يكون على هيئة حرف الراء، ومنتصب عندما يكون على هيئة حرف الألف بالخط الديواني.
وأردف "المسند": قيل شكل هلال أي شهر يعود كما كان في موضعه المكاني والزماني بعد 30 إلى 34 سنة.