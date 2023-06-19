فرضيات الجاهزية للحج.. عزل مصاب بحمى "ماربورغ" و3 مخالطين في سكن خاص بالحجاج

وقال "غفوري" إن سيناريو الفرضية بدأ بورود بلاغ من مستشفى السعودي الألماني لحاج (غير سعودي) عن وجود مريض يشتكي من حمى مرتفعة الحرارة وإرهاق شديد وألم بالعضلات والمفاصل مع نزيف تحت الجلد ونزيف من الفم، بعد الكشف عليه من قبل طبيب الطوارئ، تم تشخيص الحالة على أنها حمى نزفية (اشتباه ماربورغ) وهو عبارة عن مرض فيروس ماربورغ وهو مرض شديد الضراوة يسبب الحمى النزفية، بنسبة وفاة تصل إلى 88 %. وهو من فصيلة الفيروس نفسه المسبب لمرض فيروس إيبولا، حيث تصاحب المصاب ارتفاع في درجة الحرارة وصداع وتَوَعُّك شديدين.