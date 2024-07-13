حادث مأساوي يودي بحياة "همس" وعائلتها قبل عقد قرانها بـ"ساعات"

ونقل بعض رواد منصة "إكس" خبر تعرُّض العائلة التي تضم ‏الأب بسام الشراري، وزوجته أماني الشراري، وابنهما "بتال"، ‏وابنتهما "همس" لحادث المأساوي؛ إذ فُقدت إثره، وتداولوا أيضًا بطاقة الدعوة التي بعثتها الأم لأقاربها ورفيقاتها؛ لدعوتهم إلى حضور حفل عقد قران ابنتها "همس" يوم غد الأحد 8/ 1/ 1446هـ.