حادث مأساوي يودي بحياة "همس" وعائلتها قبل عقد قرانها بـ"ساعات"

تناقل رواد منصة "إكس" بحزن شديد خبر تعرُّض عائلة من منطقة الجوف لحادث مروري أليم، أدى لوفاة الأب والأم وابنهما وابنتهما، والأخيرة كانت تستعد لحفل قرانها في اليوم التالي.
ونقل بعض رواد منصة "إكس" خبر تعرُّض العائلة التي تضم الأب بسام الشراري، وزوجته أماني الشراري، وابنهما "بتال"، وابنتهما "همس" لحادث المأساوي؛ إذ فُقدت إثره، وتداولوا أيضًا بطاقة الدعوة التي بعثتها الأم لأقاربها ورفيقاتها؛ لدعوتهم إلى حضور حفل عقد قران ابنتها "همس" يوم غد الأحد 8/ 1/ 1446هـ.
كما نقل المغردون من أبناء المنطقة خبر تأدية صلاة الجنازة على العائلة عقب صلاة ظهر اليوم في جامع الإيمان بطبرجل.