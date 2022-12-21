استخدام تقنية الكبسولة لمراقبة درجة حموضة المريء بمستشفى الملك سعود بعنيزة

وذكر التجمُّع أن مريضة في الرابعة والعشرين من عمرها راجعت مستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة بحسب موعد مسبق وهي تعاني ارتجاعاً مريئياً، حيث أُجريت لها التحاليل والفحوصات اللازمة لتشخيص الحالة المرضية عن طريق كبسولة مراقبة الحموضة في المريء في عملية استغرقت عشر دقائق.